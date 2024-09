River vs. Talleres EN VIVO medirán fuerzas hoy, domingo 29 de septiembre del 2024 por la jornada 16 de la Segunda Fase de la Liga Profesional Argentina en el Estadio Más Monumental. ¿Dónde ver partido EN DIRECTO? En Argentina, la transmisión del juego será por ESPN Premium, que lo podrás mirar a través de Flow, Telecentro o DirecTV. En Sudamérica lo pasarán por ESPN. Por otro lado, en México lo podrás mirar en Fanatiz. ¿Cómo verlo vía streaming? Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Disney Plus o DGO, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. ¿A qué hora juegan HOY? Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 14:00 (hora peruana) y 21:00 (hora española). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

Formación de River hoy vs Talleres

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Simón, Matías Kranevitter, Nacho Fernández, Manuel Lanzini; Colidio y Miguel Borja.

Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Simón, Matías Kranevitter, Nacho Fernández, Manuel Lanzini; Colidio y Miguel Borja. Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez, Juan Portillo; Matías Galarza, Franco Moyano, Matías Galarza, Juan Portilla; Rubén Botta, Federico Girotti.