En el estadio Olímpico Hernando Síles de La Paz, River Plate vs. The Strongest en vivo y en directo por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores 2023, este martes 4 de abril desde las 17:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador, 18:00 horas de Bolivia y 19:00 horas de Argentina. ¿Dónde ver la transmisión del partido? El cotejo se verá en exclusiva por la señal de STAR Plus (STAR+) y en algunos países de Sudamérica también por ESPN 4.

