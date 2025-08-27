Ver River Plate vs. Unión Santa Fe EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Malvinas Argentina por los octavos de final de la Copa Argentina 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 28 de agosto de 2025, a las 7:15 de la noche (hora peruana), que son las 9:15 PM de Argentina, las 6:15 PM de México y las 2:15 AM de España. ¿Dónde ver? TyC Sports y TyC Sports Play transmitirán el partido en todo el territorio de Argentina. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.