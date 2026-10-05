Rosario se prepara para despedir a uno de sus hijos más ilustres. Este lunes 5 de octubre, a un día del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina en el país, una enorme camiseta de la Albiceleste fue desplegada frente al Monumento Nacional a la Bandera como homenaje al capitán.

La intervención fue instalada durante la madrugada y rápidamente llamó la atención de quienes transitaban por uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. La camiseta reproduce los colores celeste y blanco y tiene el número 10 en dorado, además de la palabra “Gracias” como principal mensaje.

La camiseta gigante de Messi que sorprendió a Rosario

La enorme prenda quedó ubicada en la explanada del Monumento, entre el mástil mayor y el inicio del conjunto histórico. La intervención cuenta con autorización de las autoridades locales y fue diseñada para ser apreciada desde distintos puntos de la ciudad.

El homenaje está directamente relacionado con la despedida de Messi de la Selección Argentina. El futbolista rosarino disputará este martes 6 de octubre su último partido con la Albiceleste en territorio argentino, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Benín.

El mensaje elegido para la camiseta resume el sentimiento del homenaje: “Gracias”, acompañado por el emblemático dorsal 10 que Messi utiliza desde hace años con la selección.