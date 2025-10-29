Rossi y Cambeses salvan sus arcos: Racing y Flamengo casi anotan en los primeros 15′ | VIDEO
Redacción EC
Redacción EC

En menos 15′, y ya tuvieron opciones claras de abrir el marcador en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. El partido es de ida y vuelta, y los arqueros vienen luciéndose frente a las redes.

A los 11′, Agustín Rossi sacó de la línea un cabezazo de Tomas Conechny que pudo ser el 1-0 para la Academia. Fue una gran jugada colectiva que inició en el campo local y terminó con un remate el arquero del ‘Mengao’ supo resolver.

La atajada de Rossi:

Pero eso no fue todo, porque minutos después le tocó lucirse a Facundo Cambeses. Flamengo realizó una gran jugada colectiva por izquierda entre De Arrascaeta y Carrascal que casi termina en gol de Varela por derecha. El arquero Cambeses reaccionó de manera felina y evitó el primero del ‘Fla’.

Sea como fuere, el partido entre ambos equipos viene siendo un espectáculo de fútbol: intensidad y buen nivel es lo que se muestra en el Cilindro de Avellaneda.

La salvada de Cambeses:

