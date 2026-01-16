Ver San Lorenzo vs. Cerro Porteño EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Parque Viera de Montevideo de Montevideo por la tercera jornada de la Serie Río de La Plata. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 17 de enero del 2026, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina y Chile, las 5:00 PM de México y las 12:00 M de España. ¿Dónde ver? ESPN Premium transmite de manera exclusiva para toda Argentina, mientras que en el resto de Sudamérica (incluido Perú) lo pasará Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

