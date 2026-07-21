Lionel Scaloni volvió a Buenos Aires junto a un grupo de seleccionados de Argentina que fueron recibidos por miles de hinchas después del subcampeonato en el Mundial 2026. Si bien no hubo celebración, el entrenador de la Albiceleste rompió su silencio para referirse a una de las polémicas que dejó la Copa del Mundo: la bandera de Las Malvinas en las semifinales contra Inglaterra.

Consultado por la repercusión que generó el despliegue de la bandera de Malvinas, Scaloni fue breve y directo. El técnico argentino aseguró que nunca les comunicaron sobre una posible sanción. “No sé, no tengo conocimiento. No sé si en un futuro (habría problemas). No nos dijeron nada. ¿Si hubo consenso en mostrarla? No lo sé, la vi como ustedes", expresó.

De igual manera, Scaloni fue consultado sobre la arenga de Lionel Messi en los vestuarios antes de la final contra España. Esas imágenes generaron múltiples interpretaciones en redes sociales. “No sé nada de eso. Me sorprende lo que están diciendo”, comentó.

Jugadores de Argentina sostienen una pancarta con el lema "Las Islas Malvinas son argentinas" mientras celebran su victoria en el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina. (Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER)

Más allá de las especulaciones, el técnico de la Albiceleste prefirió poner el foco en el desempeño de sus dirigidos durante la Copa del Mundo. “Lo más importante es que los chicos se han brindado al máximo y dieron una muestra de carácter. Ojalá que el día de mañana, el que tenga que venir a la selección dé el máximo“, sostuvo.

Finalmente, Scaloni volvió a sembrar dudas sobre su continuidad al frente de Argentina. Si bien confirmó que dirigirá los compromisos internacionales programados para lo que resta del año, evitó asegurar que seguirá después de esas fechas. El entrenador termina contrato en diciembre del 2026.

¿HAY NOVEDADES SOBRE POSIBLES SANCIONES A LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA POR LA BANDERA DESPLEGADA ANTE INGLATERRA? Esto dijo Lionel Scaloni.



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