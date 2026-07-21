¿Sanción para Argentina? Scaloni rompió su silencio tras polémica bandera sobre Malvinas. (Foto: AFP)
¿Sanción para Argentina? Scaloni rompió su silencio tras polémica bandera sobre Malvinas. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Lionel Scaloni volvió a Buenos Aires junto a un grupo de seleccionados de Argentina que fueron recibidos por miles de hinchas después del subcampeonato en el Mundial 2026. Si bien no hubo celebración, el entrenador de la Albiceleste rompió su silencio para referirse a una de las polémicas que dejó la Copa del Mundo: la bandera de Las Malvinas en las semifinales contra Inglaterra.

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