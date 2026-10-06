Lionel Messi volvió a emocionar al público argentino durante el amistoso ante Benín. En el minuto 10, el estadio Monumental se rindió ante su máximo referente histórico.

Cuando el reloj marcó el dorsal que representa su camiseta, los hinchas comenzaron una ovación ensordecedora. El nombre de Messi retumbó en las tribunas, acompañado por aplausos.

El homenaje reflejó la conexión entre el capitán y los aficionados, quienes aprovecharon ese instante para reconocer su trayectoria con la Albiceleste y celebrar cada recuerdo.

Messi, visiblemente emocionado, recibió el cariño desde el campo mientras Argentina continuaba su partido.