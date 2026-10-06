Todos los presenten el Estadio Monumental se rindieron ante Messi en el minuto diez del amitoso entre Argentina y Benín.
Todos los presenten el Estadio Monumental se rindieron ante Messi en el minuto diez del amitoso entre Argentina y Benín.
Por Redacción EC

Lionel Messi volvió a emocionar al público argentino durante el amistoso ante Benín. En el minuto 10, el estadio Monumental se rindió ante su máximo referente histórico.

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