Se queda con 10: Lisandro Magallán fue expulsado en Vélez vs. Racing | VIDEO
Se queda con 10: Lisandro Magallán fue expulsado en Vélez vs. Racing | VIDEO
Redacción EC
Redacción EC

Vélez vs. Racing se dan con todo en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El partido es friccionado y ya cobró a su primer expulsado: Lisandro Magallán recibió tarjeta roja tras una fuerte falta contra Juan Nardoni a los 43′.

El defensor de Vélez ya había sido amonestado con anterioridad, tras un cruce en el área con un delantero rival. Sin embargo, fue fuerte en la siguiente acción y el árbitro Wilton Sampaio no dudó en echarlo.

Vélez se quedó con 10 hombres y está en inferioridad numérica. Racing, por su parte, aprovecha su ventaja en el campo para quedarse con los primeros tres puntos.

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC