Se queda con 10: Lisandro Magallán fue expulsado en Vélez vs. Racing | VIDEO

Vélez vs. Racing se dan con todo en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El partido es friccionado y ya cobró a su primer expulsado: Lisandro Magallán recibió tarjeta roja tras una fuerte falta contra Juan Nardoni a los 43′.

El defensor de Vélez ya había sido amonestado con anterioridad, tras un cruce en el área con un delantero rival. Sin embargo, fue fuerte en la siguiente acción y el árbitro Wilton Sampaio no dudó en echarlo.

Vélez se quedó con 10 hombres y está en inferioridad numérica. Racing, por su parte, aprovecha su ventaja en el campo para quedarse con los primeros tres puntos.

MALAS NOTICIAS PARA VÉLEZ: DOBLE AMARILLA Y MAGALLÁN SE VA EXPULSADO ANTE RACING.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Q7tAEafKyc — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.