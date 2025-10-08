Respeto a su memoria: así reaccionó la selección argentina tras muerte de Miguel Ángel Russo. (Foto: AFA)
falleció este miércoles 8 de octubre y generó un gran pesar en el mundo fútbol. Distintos clubes, dirigentes, futbolistas y compañeros del técnico de Boca Juniors compartieron mensajes en redes sociales y la no fue la excepción.

Mientras la ‘Albiceleste’ entrenaba para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico en el predio de Ezeiza, los jugadores se reunieron en el centro del campo para hacer un minuto de silencio en memoria del entrenador.

Jugadores como Lionel Messi, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi reunieron a sus compañeros para homenajear a Russo. Las cámaras de los medios de comunicación captaron el emotivo momento que ya es viral en redes sociales.

"Nuestro mayor respeto a la memoria de Miguel Ángel Russo y el cálido abrazo a sus familiares, seres queridos y compañeros de Boca Juniors", se puede leer en el mensaje.

Como se sabe, Russo falleció a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer, según medios argentinos. Sus restos serán velados en estricto privado.

