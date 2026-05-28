¡Duro golpe! La temporada de Franco Mastantuono terminó de derrumbarse. El futbolista de 18 años que apenas tuvo minutos en el Real Madrid y no pudo adaptarse al fútbol europeo en su totalidad, recibió una dura noticia.

El periodista Gastón Edul confirmó que Mastantuono no será convocado por Lionel Scaloni para afrontar con Argentina la próxima Copa del Mundo 2026.

Si bien aún no se concoe la lista oficial de 26 jugadores de la selección argentina, es un hecho que el futbolista de la ‘Casa Blanca’ no la conformará.

Las razones son netamente futbolísticas. Su gran desempeño en River Plate le consiguió un salto estratosférico en un gigante del fútbol mundial, pero no terminó de cuajar en el plantel tanto con Xabi Alonso como Álvaro Arbeloa como entrenadores.