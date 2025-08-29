Lionel Messi y Franco Mastantuono encabezan la lista de la selección argentina para las últimas dos fechas de la clasificatoria sudamericana al Mundial de 2026, revelada este jueves, en la que el técnico Lionel Scaloni sumó dos nombres nuevos a los campeones del mundo.

La líder Argentina, ya clasificada a la Copa del Mundo del año próximo en Canadá, Estados Unidos y México, se enfrentará el 4 de septiembre a Venezuela (7°) en el estadio Monumental de Buenos Aires y cinco días después visitará a Ecuador (2°) en Guayaquil.

Las dos caras nuevas en el llamado albiceleste son el mediocampista Alan Varela, del Oporto, y el delantero José Manuel López, del Palmeiras.

El delantero del ‘Verdao’ recibió las felicitaciones de sus compañeros tras ser convocado por primera vez a la ‘Albiceleste’.

El apoyo de Palmeiras a José López tras ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/dnovwIqQMf — Diario Olé (@DiarioOle) August 29, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.