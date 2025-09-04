Lionel Messi acumula 8 goles y es líder en la tabla de goleo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Lionel Messi acumula 8 goles y es líder en la tabla de goleo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Redacción EC
Redacción EC

Lionel Messi se despidió de su gente este jueves en el estadio Monumental con un doblete que hizo vibrar a 80.000 almas. En su último partido por eliminatorias sudamericanas, el 10 lideró la goleada de Argentina por 3-0 a Venezuela en una noche de lágrimas, aplausos y gloria inolvidable.

MIRA | Argentina vs. Venezuela en vivo: a qué hora y en qué canal ver partido por Eliminatorias 2026

Tras el partido, el capitán de las ‘Albiceleste’ confirmó que no viajará a Ecuador para disputar la última fecha de las Eliminatorias 2026.

“Hablé con Leo (Scaloni) y decidimos que descanse. Vengo de una lesión, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido”, indicó.

Asimismo, se refirió sobre los partidos que vienen con el Inter Miami en la MLS.

“Descansar bien, prepararme para lo que se viene porque es una seguidilla importante donde nos jugamos la MLS, que la queremos ganar”, finalizó.

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC