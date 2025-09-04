Lionel Messi se despidió de su gente este jueves en el estadio Monumental con un doblete que hizo vibrar a 80.000 almas. En su último partido por eliminatorias sudamericanas, el 10 lideró la goleada de Argentina por 3-0 a Venezuela en una noche de lágrimas, aplausos y gloria inolvidable.

Tras el partido, el capitán de las ‘Albiceleste’ confirmó que no viajará a Ecuador para disputar la última fecha de las Eliminatorias 2026.

“Hablé con Leo (Scaloni) y decidimos que descanse. Vengo de una lesión, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido”, indicó.

Asimismo, se refirió sobre los partidos que vienen con el Inter Miami en la MLS.

“Descansar bien, prepararme para lo que se viene porque es una seguidilla importante donde nos jugamos la MLS, que la queremos ganar”, finalizó.

