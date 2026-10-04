Nico Paz, una de las jóvenes promesas de Argentina, contó detalles de su relación con Lionel Messi durante esta concentración, marcada por la despedida internacional del capitán.

El mediocampista recordó su admiración desde pequeño y reveló que compartir cancha con Messi parecía un sueño lejano. “La primera vez que lo vi, me enamoré de su manera de jugar”.

Paz también explicó que aprovechó cada momento junto al rosarino para observar sus hábitos y aprender. “Para mí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida poder comer con él”.

Durante el Mundial, Messi le brindó un mensaje antes de su titularidad ante Jordania. “Me dijo que le metiera, que confiaba mucho en mí y que jugara sin miedo”.

Aquellas palabras marcaron profundamente al joven futbolista, quien todavía recuerda el respaldo recibido. “Me quedé impactado porque escuchar a tu ídolo decirte unas palabras así... Es increíble”, confesó Paz.