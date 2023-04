Este viernes 21 de abril, desde las 9:00 a.m. de Perú, Colombia y Ecuador, 10:00 a.m. de Bolivia, Paraguay, Venezuela y Estados Unidos, 11:00 a.m. de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, sigue en vivo el sorteo del Mundial Sub 20 vía DIRECTV Sports, TyC Sports y FIFA+. Se conocerán los grupos del campeonato internacional y lo tendrás en directo en El Comercio.

Bombo 1: Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Senegal.

Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Senegal. Bombo 2: Ecuador, Inglaterra, Nueva Zelanda, Brasil, Colombia y Corea del Sur.

Ecuador, Inglaterra, Nueva Zelanda, Brasil, Colombia y Corea del Sur. Bombo 3: Nigeria, Honduras, Fiji, Uzbekistán, Japón e Irak.

Nigeria, Honduras, Fiji, Uzbekistán, Japón e Irak. Bombo 4: República Dominicana, Israel, Eslovaquia, Túnez, Gambia y Guatemala.