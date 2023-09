Vía Star Plus, River Plate vs. Universidad Católica en vivo por partido amistoso, este sábado 9 de septiembre del 2023. El Estadio Único de San Nicolás de Argentina será el recinto que albergará este duelo, a partir de las 16:00 (hora peruana) y 18:00 (hora argentina y chilena). Los ‘Millonarios’ son los actuales campeones del fútbol argentino; sin embargo, aún cargan con la herida de la eliminación de la Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre. Por su lado, los ‘Cruzados’ no atraviesan su mejor momento, actualmente se ubican en la novena posición del Campeonato Nacional, aún muy lejos de pelear los primeros puestos.

