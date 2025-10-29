¡El ‘Mengao’ se queda con 10! Tarjeta roja a Gonzalo Plata en el Racing vs. Flamengo | VIDEO

Gonzalo Plata fue expulsado a los 56′ del Racing vs. Flamengo , por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. El volante del ‘Mengao’ agregó en la parte baja contra Marcos Rojo y el árbitro le mostró la tarjeta roja. Todo sucedió rápido: mientras el ecuatoriano estaba en el piso reclamando una falta, se le acercó el defensor de la ‘Academia’, quien le dijo algo que provocó su reacción. El argentino cayó al piso y el partido se detuvo unos minutos. Plata dejó a su equipo con 10 jugadores.

¡¡¡ROJA PARA GONZALO PLATA EN EL CILINDRO!!!



