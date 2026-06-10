Lionel Messi vivió un emotivo regreso a las canchas en la victoria por 3-0 de Argentina sobre Islandia a pocos días del debut en el Mundial 2026. Pero, el saludo de un joven futbolista islandés dejó atónito al astro del Inter Miami.

DaníelGudjohnsen, delantero de 20 años, seleccionado de Islandia se acercó a Lionel Messi al finalizar el encuentro para recordarle un vínculo que los une hace muchos años.

🗣️ "ME DIJO, ¿TE ACORDÁS QUIÉN SOY"



Leo Messi se refirió al cruce con Daníel Tristan Gudjohnsen, hijo de su ex compañero en el Barcelona.



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“Me dijo, ‘¿te acordás quién soy?’. La verdad que me sorprendió en ese momento. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. No me acuerdo la verdad, él era chiquito. Me acuerdo de haberlo visto, que esté con el padre en algún entrenamiento. Pero no me acordaba, era muy chico”, relató Messi en zona mixta.

Andri es hijo de Eidur Gudjohnsen, exdelantero del FC Barcelona entre 2006 y 2009, años en los que comapartió vestuario con Lionel Messi durante su etapa de crecimiento.