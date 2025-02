Telefe y Fox Sports en vivo: son los canales asignados para transmitir el partido de Boca vs. Alianza Lima por el partido de vuelta de la Copa CONMEBOL Libertadores, Fase 2. Para ver Telefe en Argentina, tienes varias opciones: primero, puedes verlo en vivo de forma gratuita en su sitio web oficial. Luego, descargar la app MiTelefe en tu celular o tablet (disponible para iOS y Android) para ver contenido en vivo y on demand. También, transmiten en Pluto TV, un servicio de streaming gratuito. En televisión por cable o aire, ya que, Telefe suele estar en los canales básicos. También puedes verlo de manera gratuita con una antena de TV digital si estás dentro del rango de transmisión. Y finalmente, por servicios de streaming como Flow o DirecTV GO.

