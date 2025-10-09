Telefe en vivo: es el canal en Argentina que pasa el partido de Argentina vs. Venezuela por el amistoso de la fecha FIFA. ¿Dónde pasan Telefe? En Argentina, podrás ver Telefe gratis por televisión abierta a través del Canal 11 en Buenos Aires, al igual que en otras provincias del país. Luego, tiene la opción para verlo por cable a través de los operadores Flow, Telecentro, DirecTV, Movistar y Claro TV. Finalmente, si deseas seguir el partido mediante streaming por internet, podrás descargar la app de mitelefe, disponible para iOS y Android, o por su web.

VIDEO RECOMENDADO Mira la transmisión del partido amistoso entre Argentina vs. Venezuela desde el Hard Rock Stadium de Miami.