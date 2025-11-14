Telefe EN VIVO: es el canal en Argentina que transmitirá el partido por TV Abierta de Argentina vs Angola EN VIVO con Lionel Messi por amistoso FIFA. ¿Cómo ver Telefe GRATIS? Para que puedas ver Telefe en Argentina tienes 2 opciones, la que es por cable y televisión abierta. Para que lo puedas mirar en TV abierta solo deberás de conectar una antena UHF a tu televisor y sintonizar el canal 11. Luego, si deseas verlo por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes operadores: Telecentro, Flow, Movistar TV, Claro TV o DirecTV. También tienes la opción de verlo gratis por Pluto TV con anuncios. ¿Dónde ver Mi Telefe? Para que mires Mi Telefe tendrás que descargarte la app disponible en iOS y Android o por su web.

