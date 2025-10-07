Telefe en vivo: transmite el partido de Argentina vs. Nigeria desde el Estadio Nacional de Santiago por un pase a los cuartos de final del Mundial Sub 20. ¿Cómo ver TELEFE EN VIVO? Telefe transmite por televisión paga para todo el territorio argentino; mientras que DIRECTV Sports lo hará para todo Sudamérica. Otra alternativa es mediante su app DGO, que está disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.