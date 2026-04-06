Telefe EN VIVO: es el canal en Argentina que transmitirá el partido de Boca Juniors vs U. Católica por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. ¿Cómo ver Telefe GRATIS? Para que puedas ver Telefe en Argentina tienes 2 opciones, la que es por cable y televisión abierta. Para que lo puedas mirar en TV abierta solo deberás de conectar una antena UHF a tu televisor y sintonizar el canal 11. Luego, si deseas verlo por cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes operadores: Telecentro, Flow, Movistar TV, Claro TV o DirecTV. También tienes la opción de verlo gratis por Pluto TV con anuncios. ¿Dónde ver Mi Telefe? Para que mires Mi Telefe tendrás que descargarte la app disponible en iOS y Android o por su web.

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