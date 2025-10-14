Telefe en vivo: es el canal en Argentina que pasa el partido de Argentina vs. Puerto Rico por el amistoso de la fecha FIFA. ¿Dónde pasan Telefe? En Argentina, podrás ver Telefe gratis por televisión abierta a través del Canal 11 en Buenos Aires, al igual que en otras provincias del país. Luego, tiene la opción para verlo por cable a través de los operadores Flow, Telecentro, DirecTV, Movistar y Claro TV. Finalmente, si deseas seguir el partido mediante streaming por internet, podrás descargar la app de mitelefe, disponible para iOS y Android, o por su web.