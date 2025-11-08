TNT Sports EN VIVO: es el canal en Argentina que pasará el partido de Boca vs. River por la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2025 desde La Bombonera. En Argentina, podrás verlo en vivo por televisión a través de TNT Sports Premium, siempre que tengas contratado el Pack Fútbol. Los canales para sintonizar TNT Sports varían según tu proveedor: Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 124 y 604, DirecTV: canales 603 (SD) y 1603 (HD) y Telecentro: canales 112 (SD) y 1018 (HD). También podrás mirarlo desde la app de Disney Plus (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con un usuario en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

VIDEO RECOMENDADO Boca vs River EN VIVO HOY: ver partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina desde La Bombonera.