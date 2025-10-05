TNT Sports en vivo: transmite el partido de Boca vs. Newell’s por la undécima jornada de la Liga Profesional Argentina. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)
TNT Sports en vivo: transmite el partido de Boca vs. Newell’s por la undécima jornada de la Liga Profesional Argentina. (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)
/ ALEJANDRO PAGNI
Redacción EC
Redacción EC

TNT Sports EN VIVO: es el canal en Argentina que pasará el partido de vs. Newell’s por la undécima jornada del Torneo Clausura de la desde La Bombonera. En Argentina, podrás verlo en vivo por televisión a través de TNT Sports Premium, siempre que tengas contratado el Pack Fútbol. Los canales para sintonizar TNT Sports varían según tu proveedor: Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 124 y 604, DirecTV: canales 603 (SD) y 1603 (HD) y Telecentro: canales 112 (SD) y 1018 (HD). También podrás mirarlo desde la app de Max (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con un usuario en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC