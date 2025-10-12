Redacción EC
Redacción EC

TNT Sports EN VIVO: es el canal en Argentina que pasará el partido devs.Sarmiento por la novena jornada del Torneo Clausura de la desde Estadio Más Monumental. En Argentina, podrás verlo en vivo por televisión a través de TNT Sports Premium, siempre que tengas contratado el Pack Fútbol. Los canales para sintonizar TNT Sports varían según tu proveedor: Cablevisión Digital, HD y Flow: canales 124 y 604, DirecTV: canales 603 (SD) y 1603 (HD) y Telecentro: canales 112 (SD) y 1018 (HD). También podrás mirarlo desde la app de Disney Plus (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con un usuario en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC