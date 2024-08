Si quieres ver el partido de River vs. Huracán, estás en el lugar correcto por la fecha 10 de la Liga Profesional 2024. El encuentro se juega el viernes 10 de agosto del 2024 a las 20:30 hora argentina (18:30 hora peruana) en el estadio Más Monumental. ¿Dónde ver River Plate-Huracán? Si estás en Argentina, la transmisión por televisión del encuentro se puede ver por TNT Sports, canal que tambien se ve vía streaming en Flow, Telecentro y DirecTV GO (DGO). En el resto de países de Sudamérica transmite ESPN por DirecTV, Movistar TV, Claro TV, entre otros operadores de cable. ESPN también se encuentra en plataformas streaming como Disney Plus (Star Plus), DirecTV GO, Claro TV+, Movistar TV App, entre otras.

