TNT Sports EN VIVO, mira el partido entre River vs. Platense en directo medirán fuerzas hoy, domingo 13 de julio por la primera jornada de la Segunda Fase de la Liga Profesional Argentina en el Estadio Más Monumental. En Argentina, la transmisión del juego será por TNT Sports, Disney+ Premium y Max, mientras que en Sudamérica mediante la señal de Disney Plus Premium. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de DGO o Disney Plus y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 19:00 (hora peruana) y 21:00 (hora argentino). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.