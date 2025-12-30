El senegalés Touba Niang, que trabaja como vendedor ambulante en Quilmes, protagonizó un gesto solidario después de fracturarle la mandíbula a su rival en una pelea de boxeo, al organizar una colecta para ayudar a costear la operación y la recuperación del argentino Agustín “Bazooka” Chávez, herido tras el nocaut intenso del fin de semana. La historia conmovió al ambiente deportivo, marcando un capítulo fuera del ring en una temporada que ya había captado atención por su performance.

La pelea se realizó en la Federación Argentina de Boxeo, donde el senegalés —nacionalizado argentino y apodado “Bamba Negra”— logró un nocaut técnico en el cuarto asalto contra Chávez. El impacto de sus golpes fue decisivo, y la derrota dejó al boxeador santiagueño con una presunta fractura de mandíbula, una lesión que requerirá intervención quirúrgica y un largo proceso de recuperación.

Más allá del resultado deportivo, Niang utilizó sus redes sociales para pedir ayuda y oraciones por Chávez, borrando publicaciones que pedían colaboración y redirigiendo el foco a la recuperación de su rival. “Solo quiero que el compañero se recupere bien y vuelva con su familia”, escribió el pugilista, apelando a la solidaridad del público para reunir fondos y asegurar el tratamiento médico necesario.

Niang, de 24 años y oriundo de Watef, Senegal, llegó a Argentina siendo adolescente tras un extenso viaje migratorio y combina su carrera boxística con su trabajo como vendedor ambulante en la vía pública para sostenerse económicamente. Su gesto de apoyo hacia Chávez destacó en el cierre de una temporada pugilística que lo colocó como un nombre cada vez más observado dentro del boxeo argentino.