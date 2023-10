Partido Argentina - All Blacks 2023 hoy: sigue el encuentro por las semis del Mundial de Rugby 2023. El encuentro se disputa viernes 20 de octubre en el Stade de France, donde Los Pumas buscarán su primera final ante unos viejos conocidos, los poderosos All Blacks. La hora de inicio es las 16:00 horas de Argentina (14:00 de Perú). La transmisión por TV la pasa TV Pública (TVP) en señal abierta y por cable mediante ESPN, que se puede ver por DirecTV y Star Plus en Argentina y otros países de la región como Perú, Colombia, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos.

FORMACIONES ARGENTINA - AL BLACKS

Thomas Gallo, Julián Montoya (c), Francisco Gómez Kodela; Guido Petti, Tomás Lavanini; Juan Martín González, Marcos Kremer, Facundo Isa; Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras; Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. Nueva Zelanda: Ethan de Groot, Codie Taylor, Tyrel Lomax; Samuel Whitelock, Scott Barret; Shannon Frizell, Sam Cane (C), Ardie Savea; Aaron Smith, Richie Mo’unga; Mark Tele’a, Jordie Barrett, Rieko Ioane, Will Jordan; Beauden Barrett.