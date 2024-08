Dónde ver Argentina vs Francia GRATIS - París 2024

Argentina sub 23 vs Francia sub 23: conoce todos los detalles del partido en Burdeos por los cuartos de final del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024.

Fecha y horario partido de Argentina vs Francia sub 23 - Juegos Olímpicos

El partido se juega hoy viernes 2 de agosto de 2024 a las 16:00 horas de Argentina (14:00 de Perú) en el Estadio de Burdeos.

Canal que transmite: dónde ver Argentina vs Francia sub 23

TV Pública pasa la transmisión del partido de Argentina vs. Francia por el pase a las semifinales de fútbol de los Juegos Olímpicos 2024. No te pierdas la oportunidad de verlo GRATIS a través de la señal abierta en todo Argentina sintonizando el Canal 7.

Si buscas una calidad de imagen superior, también puedes disfrutar del partido en alta definición a través de diversas opciones de cableoperadores populares, incluyendo:

Cablevisión Flow : Canal 11 SD/HD

: Canal 11 SD/HD Telecentro : Canal 8 HD

: Canal 8 HD DIRECTV : Canales 121 SD y 1121 HD

: Canales 121 SD y 1121 HD Movistar TV : Canal 7 HD

: Canal 7 HD Antina : Canal 12 SD

: Canal 12 SD Claro TV : Canal 11 SD

: Canal 11 SD Supercanal : Canales 14, 15 A y 20 HD

: Canales 14, 15 A y 20 HD Dibox : Canales 30 HD y 644 HD

: Canales 30 HD y 644 HD Cablehogar: Canales 10, 30 y 812

¿Por qué ver Televisión Pública?

Televisión Pública (TVP) es el único canal que transmite gratis por televisión el partido de Argentina vs Francia en París 2024.

¿Cómo ver TV Pública por internet?

La señal de TV Pública también está disponible vía streaming en DirecTV GO (DGO), Flow y Telecentro Play.

El destino emparejó a dos selecciones con relaciones diplomáticas agrietadas: la Albiceleste de Javier Mascherano y los ‘Bleus’ de Thierry Henry se enfrentarán en medio de un ambiente tenso.

La atmósfera se enrareció desde que jugadores argentinos entonaron cánticos contra sus pares franceses al celebrar el reciente titulo de la Copa América de Estados Unidos.

Los hombres de Mascherano, con problemas para engranar a un equipo que cuenta con cuatro campeones del mundo (Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Gerónimo Rulli, Thiago Almada), no han sido bien recibidos en algunos estadios galos.

Los anfitriones, campeones en Los Ángeles 1984, mostraron un mejor juego en la fase de grupos, que cerraron como líderes del Grupo A con puntaje perfecto. Argentina, ganadora en Atenas 2004 y Pekín 2008, con “Masche” en campo, pasó segunda del B, con seis unidades.