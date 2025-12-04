Redacción EC
Redacción EC

TV Pública EN VIVO: transmite el Sorteo del . ¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO? Para que puedas ver la Telvisión Pública EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital a tu televisor y sintonizar el Canal 7. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Movistar, Claro TV, Telecentro, DirecTV, Cablevisión, Flow , entre otros. Si quieres ver el sorteo online por internet, podrás sintonizar la app de TV Pública.

VIDEO RECOMENDADO

Sorteo del Mundial 2026.
Conoce a qué hora es el sorteo del Mundial 2026, los canales de transmisión y todos los detalles del evento que definirá el camino de las 48 selecciones en la Copa del Mundo.

TAGS