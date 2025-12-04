TV Pública EN VIVO: transmite el Sorteo del Mundial 2026. ¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO? Para que puedas ver la Telvisión Pública EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por señal abierta, cable o streaming. Si quieres ver el partido por señal abierta, solo tendrás que conectar una antena digital a tu televisor y sintonizar el Canal 7. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Movistar, Claro TV, Telecentro, DirecTV, Cablevisión, Flow , entre otros. Si quieres ver el sorteo online por internet, podrás sintonizar la app de TV Pública.