Argentina vs. El Salvador en vivo online gratis se enfrentan este viernes 22 de marzo del 2024 por partido amistoso internacional, desde el Lincoln Financial Field Stadium de Filadelfia, Estados Unidos. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 7:00 p.m. (hora local) y 9:00 p.m. (hora argentina) y lo podrás ver por TyC Sports y Canal 4 El Salvador, y vía streaming mediante TyC Sports Play, Flow, DGO, Telecentro Play y TCS GO. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo a través de la WEB de El Comercio. Lionel Messi estará ausente en esta fecha FIFA debido a una lesión que sufrió en el duelo de Inter Miami ante Nashville.

VIDEO RECOMENDADO ¿Qué países se encuentran en zona de clasificación directa al próximo Mundial?