TyC Sports en vivo: canal de Argentina que transmite los amistosos de la ‘Albiceleste’. Ahora será la señal encargada de pasar el duelo de Argentina vs. Venezuela que medirán fuerzas en el Hard Rock Stadium. ¿Cómo ver TyC Sports EN DIRECTO? Para que puedas ver TyC Sports en Argentina por televisión en cable tendrás de mirarlo mediante los operadores Flow, Claro, DirecTV o Telecentro. Si no te encuentras en Argentina, en Sudamérica también podrás ver TyC por Claro o mediante una VPN. ¿Dónde pasan TyC Sports Play ONLINE? Otras de las opciones para ver el partido de la selección argentina es verlo vía streaming por la app TyC Sports Play, disponible en iOS y Android.

