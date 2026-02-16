TyC Sports gratis, River Plate vs. Ciudad de Bolívar por Ronda 1 de la Copa Argentina 2026

Por

TyC Sports EN VIVO: por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de y Ciudad de Bolívar por la primera ronda de la , desde el Estadio Mario Alberto Kempes. El duelo arrancará a las 10:00 de la noche (horario argentino) este martes 17 de febrero del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner DirecTV (en Perú) el canal respectivo en su señal internacional. Si quieres seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de TyC Sports Play (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

