TyC Sports EN VIVO : por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de River Plate y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, desde el Estadio Gigante de Arroyito. El duelo arrancará a las 4:00 de la tarde (horario peruano) este jueves 2 de octubre del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner DirecTV (en Perú) el canal respectivo en su señal internacional. Si quieres seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de TyC Sports Play (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

