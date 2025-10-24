TyC Sports EN VIVO : por este canal en Sudamérica podrás vivir todo el partido de River Plate y Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina 2025, desde el Estadio Mario Alberto Kempes. El duelo arrancará a las 10:10 de la noche (horario argentino) este viernes 24 de octubre del presente año. Para que puedas mirar el partido tendrás que poner DirecTV (en Perú) el canal respectivo en su señal internacional. Si quieres seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de TyC Sports Play (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

