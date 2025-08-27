TyC Sports EN VIVO, es el canal oficial en la Argentina que pasará el partido de River Plate vs. Unión Santa Fe desde el Estadio Malvinas, por los 8vos. de final de la Copa Argentina 2025. Este partido desde las 9 y 15 de la noche (horario argentino) a través de los cableoperadores de DirecTV (Canales 604 (SD) y 1604 (HD)), Cablevisión Flow (Canal 123) y Telecentro (Canales 111 (SD) y 1017 (HD)). Además, si deseas ver el partido por internet, tendrás que descargarte la app de TyC Sports Play que está disponibles en iOS y Android para que lo mires desde tu celular, SmarTV, tablet o PC.
