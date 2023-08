TyC Sports trasmite en Argentina: sigue el partido de Messi en Inter Miami vs Cincinnati por las semifinales de la US Open Cup. El juego está programado para este miércoles 23 de agosto, desde las 20:00 horas de Argentina (18:00 del Perú, en el TQL Stadium de Ohio. La transmisión también se puede ver online vía streaming a través de TyC Sports Play, mientras que Telemundo, CBS, Paramount Plus y Peacock pasan las imágenes en Estados Unidos. No te pierdas el compromiso y míralo aquí en El Comercio.

