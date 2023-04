Valentín Castellanos es el hombre del momento, el mundo le dice ‘Taty’, y sabe Dios cómo lo llamarán los madridistas. El día de ayer llenó las portadas de los diarios deportivos, ¿el logro? nada más que hacerle cuatro goles al Real Madrid en la victoria de Girona (4-2). Sin embargo, pocos saben que semejante goleador estuvo a un solo paso de llegar a River Plate .

En conversaciones con DSports, el argentino no dudó en confesar que pudo vestir la franja, en la temporada pasada. Y que no se pudo dar porque no se llegó a un acuerdo económico, a pesar de que era un pedido expreso de Gallardo.

“River es un club que te dan ganas de estar ahí, también porque lo que significaba Marcelo Gallardo, por todo lo que podés aprender de un DT como él. No se llegó a un acuerdo por tema de números”, indicó.

Asimismo, el futbolista de 24 años se refirió a la posibilidad de continuar su carrera en un poderoso de Europa. Se decantó por Manchester City.

“Estar en el City, con Guardiola, Haaland , con Julián (Álvarez), obviamente que es un sueño. Hoy no estoy pensando en eso, estoy enfocado en Girona”