Deportivo Riestra vs River Plate: sigue el partido por la fecha 5 de la Liga de Fútbol Profesional Argentina - LPF 2024. ¿Cuándo es? El duelo se disputa el jueves 13 de junio de 2024. ¿En qué horario juegan? El pitazo de inicio será a las 15:00 hora argentina (13:00 hora peruana) en el estadio Guillermo Laza, ubicado en Buenos Aires. Canal que va a pasar la transmisión: TNT Sports transmite en Argentina, mientras que ESPN pasará el encuentro por TV DirecTV, Movistar y otros proveedores de cable. El streaming va por Star Plus, Movistar TV App, Dgo (DirecTV GO), Telecentro Play y Flow.

