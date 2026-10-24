Ver América vs. Pachuca EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Banorte por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 25 de octubre del 2026, a las 7:05 PM (hora mexicana), que son las 8:05 PM de Perú y las 9:05 PM de Estados Unidos. TUDN, Canal 5, ViX y Layvtime son las señalas que transmitirán el duelo en todo el territorio de México. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por TUDN y ViX. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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