Argentina vs Austria EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Dallas por la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, lunes 22 de junio de 2026, a las 2:00 p.m. (hora argentina), que son las 12:00 PM de Perú, las 11:00 AM de México y la 1:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? TV Pública, Telefe, TyC Sports, DirecTV, Paramount+ Flow Sports y Disney+ Premium, transmiten el partido en Argentina, mientras que en Perú podrás ver a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+. En México lo televisan a través de ViX.

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