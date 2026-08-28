Ver Boca vs Lanús EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en La Bombonera por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, viernes 28 de agosto de 2026, a las 7:30 p.m. (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? TNT Sports y HBO Max pasan el partido en Argentina. Mientras que en Perú y Sudamérica transmite Disney+ Premium. No recomendamos ver partidos por internet en páginas poco confiables.

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