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Boca Juniors vs Lanús EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver transmisión ONLINE del partido por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: Boca Juniors)
Boca Juniors vs Lanús EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver transmisión ONLINE del partido por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina 2026. (Foto: Boca Juniors)
Por Adrián Puga

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en La Bombonera por la fecha 7 del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, viernes 28 de agosto de 2026, a las 7:30 p.m. (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:30 PM de México. ¿Dónde ver? TNT Sports y HBO Max pasan el partido en Argentina. Mientras que en Perú y Sudamérica transmite Disney+ Premium. No recomendamos ver partidos por internet en páginas poco confiables.

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