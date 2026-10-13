Por Joao Muñoz Tineo
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Boca vs. Vasco Da Gama
Boca vs. Vasco Da Gama hoy, martes 13 de octubre por la semifinal ida de la Copa Sudamericana desde La Bombonera.

DirecTV EN VIVO ONLINE: transmite el partido de vs. por la semifinal ida de la desde La Bombonera. ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido de México por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. ¿Cómo ver DGO ONLINE? Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

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