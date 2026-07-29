Boca Juniors' Colombian forward #22 Sebastian Villa fights for the ball with O'Higgins Argentine defender #22 Alan Robledo and O'Higgins defender #03 Felipe Faundez during the first leg of the Copa Sudamericana knockout round play-off football match between Argentina's Boca Juniors and Chile's O'Higgins at La Bombonera stadium, in Buenos Aires, on July 23, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Boca Juniors' Colombian forward #22 Sebastian Villa fights for the ball with O'Higgins Argentine defender #22 Alan Robledo and O'Higgins defender #03 Felipe Faundez during the first leg of the Copa Sudamericana knockout round play-off football match between Argentina's Boca Juniors and Chile's O'Higgins at La Bombonera stadium, in Buenos Aires, on July 23, 2026. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Adrián Puga

DirecTV EN VIVO: transmite el partido de Boca Juniors vs. O’Higgins desde el Estadio Codelco El Teniente por el playoff de vuelta de la . ¿Cómo ver DIRECTV EN VIVO? DirecTV Sports (DSports) transmite el partido por televisión paga en países de Sudamérica como Perú, Argentina, Chile, Colombia y otros. Otra alternativa para ver DirecTV, es la de DGO, mediante su app disponible para iOS y Android, o también desde su sitio web por internet. No te pierdas la transmisión del partido con la información de los canales para seguir este encuentro.

VIDEO RECOMENDADO
Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.