- ¿A qué hora es el partido de ida, Boca vs. Vasco da Gama hoy, martes 13 de octubre por Copa Sudamericana?
- ¿Dónde ver Boca vs. Vasco Da Gama por TV cable y streaming online?
ESPN EN VIVO: transmite el partido de Boca vs. Vasco Da Gama por la semifinal ida de la Copa Sudamericana 2026 desde La Bombonera. El partido empieza a las 7:30 PM (horario peruano) este martes 13 de octubre del 2026. ¿Qué canal es ESPN EN VIVO y ONLINE? Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro (en Perú) el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.