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Transmisión ofical de ESPN EN VIVO: sigue el partido de River Plate vs. Santa Fe ONLINE por televisión y streaming por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2026.
Transmisión ofical de ESPN EN VIVO: sigue el partido de River Plate vs. Santa Fe ONLINE por televisión y streaming por octavos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2026.
Por Joao Muñoz Tineo

ESPN EN VIVO: transmite el partido de River Plate vs Independiente de Santa Fe por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 desde el estadio Más Monumental. El partido arrancará a las 9:30 de la noche (hora de Argentina) este miércoles 26 de agosto del 2026. ¿Qué canal es ESPN EN VIVO y ONLINE? Para que puedas mirar el partido tendrás que poner en tu cableaoperador Movistar, DirecTV o Claro el canal respectivo. Si quiere seguir el partido por internet, tendrás que descargar la app de Disney+ (que está disponible para iOS y Android) en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

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