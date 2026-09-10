ESPN Premium EN VIVO: es el canal en Argentina que transmitirá el partido entre Boca Juniors vs. Central Córdoba por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina 2026, este viernes 11 de septiembre desde las 9:30 p.m. (hora argentina) en La Bombonera. ¿Cómo ver ESPN Premium ONLINE? En Argentina, podrás seguirlo en vivo por televisión a través de ESPN Premium, siempre que tengas contratado el Pack Fútbol. También podrás acceder a la señal mediante las plataformas de streaming de los operadores que incluyen este canal, como Flow, DGO y Telecentro Play. El clásico entre Boca Juniors y Racing también podrá seguirse desde dispositivos como Smart TV, celular, tablet o PC, de acuerdo con la plataforma y el servicio contratado.

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